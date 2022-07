Kritik an ÖBB-Studie zu Schienenausbau in Vorarlberg

Die Österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, wollen das Schienennetz in Vorarlberg in den kommenden Jahren ausbauen. Eine von den ÖBB in Auftrag gegebene Studie empfiehlt, ein weiteres Bahngleis im Unteren Rheintal oberirdisch zu bauen. Bregenz' Bürgermeister Michael Ritsch kritisiert dieses Ergebnis. Er wolle die Planung so nicht akzeptieren, teilte er auf SWR-Anfrage mit.

Noch sei die Planung nicht abgeschlossen, hieß es von der ÖBB. In die kommenden Schritte würden die Kommunen mit einbezogen. Wie viel das Infrastrukturprojekt kosten wird, sei noch unklar.