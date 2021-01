per Mail teilen

Die verschärften Corona-Regeln für Pflegeheime, die ab sofort landesweit gelten, stoßen in Oberschwaben auf herbe Kritik. Die Heime müssen neben den Bewohnern und dem Personal jetzt auch Besucher testen.

Die neuen Regeln ließen sich allein aus personellen Gründen nicht umsetzen, sagen Heimbetreiber aus Oberschwaben. Man schaffe es gerade so, Personal und Bewohner zu testen, heißt es zum Beispiel bei der Stiftung Bruderhaus Ravensburg. Aber nun auch noch allen Besuchern Schnelltests anzubieten, sei schlicht unmöglich, so eine Sprecherin.

Ministerium verspricht Hilfe

Der Unmut ist groß, auch bei der Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Sie betreibt zahlreiche Pflegeheime und versucht, mit mobilen Teams Besucher zu testen. Die vergangenen Samstag erlassene Verordnung komme aber viel zu kurzfristig. Zudem sei vieles unklar - etwa, ob man Besucher jederzeit testen müsse oder erst nach Terminabsprache. Unterdessen verspricht das Sozialministerium Hilfe: Das Ministerium will, wo nötig, die Bundeswehr für Tests einsetzen. Demnächst folgten dazu Details, so ein Sprecher.