Kripo ermittelt wegen Brandstiftung in Imbisslokal

In Singen (Kreis Konstanz) ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung in einem türkischen Imbisslokal. Dort hatten in der Nacht auf Heiligabend verschiedene Gegenstände aus dem Lager und Hausrat gebrannt, der im Treppenhaus aufbewahrt war. Zeugenangaben zufolge soll sich zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, ein Unbekannter in der Nähe des Lokals aufgehalten haben. Während des Feuers kam es noch zu einer Verpuffung, die vermutlich von den brennenden Gegenständen herrührte. Da das Lokal erst vor kurzem renoviert wurde, geht die Polizei von Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus.