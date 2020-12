Vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge versucht, die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges mit Workcamps auch bei jungen Menschen wach zu halten.

Eine Gruppe junger Erwachsener aus ganz Deutschland ist derzeit zu Gast am Bodensee und in Oberschwaben, um sich eine Woche lang mit dem Thema "Krieg am See" auseinanderzusetzen.

Geschichtlicher Hintergrund wird vermittelt

Im Rahmen eines Workcamps des Bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge besuchen sie die Kriegsgräber- und Gedenkstätte Lerchenberg bei Meersburg, die KZ-Gedenkstätte "Goldbacher Stollen" bei Überlingen und sie pflegen die Kriegsgräber auf dem Ravensburger Hauptfriedhof. Dort hat SWR-Reporter Moritz Kluthe die jungen Menschen getroffen.