Ukraine-Krieg hat wirtschaftliche Folgen für die Region Bodensee-Oberschwaben

Unternehmen aus der Region Bodensee-Oberschwaben befürchten durch die Invasion Russlands in der Ukraine Umsatzverluste und reagieren mit Evakuierungen ihrer Mitarbeiter.

Viele Firmen der Region haben Standorte in der Ukraine - zum Beispiel der Baumaschinen-Händler und Anlagenbauer Zeppelin, mit Sitz in Friedrichshafen. Laut Unternehmenssprecherin Sandra Scherzer arbeiten für die Firma rund 600 Menschen in der Ukraine und 1.400 Mitarbeiter in Russland. Zeppelin hat direkt reagiert.

"Wir haben allen unseren Mitarbeitern in den betroffenen Regionen eine Evakuierung angeboten und die entsprechenden Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt."

Unternehmen befürchten hohe Umsatzverluste

Insgesamt arbeiten in Russland und der Ukraine rund 2.000 Menschen für Zeppelin. Bisher sei man schon von Sanktionen gegen Russland betroffen, ein kompletter Ausfall des Handels in der Region würde einen Umsatzverlust von bis zu 800 Millionen Euro bedeuten.

Auch der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen beobachte die Entwicklungen mit Sorge. Man bereite sich auf mögliche Auswirkungen vor, heißt es von dem Unternehmen. Bei ZF macht nach eigenen Angaben das Liefervolumen nach Russland nur etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus. Insgesamt befürchtet die IHK Bodensee-Oberschwaben aber schwerwiegende wirtschaftliche Folgen nach der Invasion Russlands in der Ukraine.

"Die heutigen Nachrichten machen uns große Sorgen, um die betroffenen Menschen, die Sicherheit in Europa und um die wirtschaftlichen Auswirkungen."

Die konkrete Ausgestaltung der Sanktionen im Russland-Ukraine-Konflikt seien noch nicht absehbar, so Buck. "Sicher ist, dass sie sehr einschneidende Wirkungen auch auf die regionale Wirtschaft haben werden", sagt der IHK-Präsident.

Auf Handel mit Russland angewiesen

Unternehmen im Raum Konstanz sind auf Gas, Holz und besonders auch Aluminium aus Russland angewiesen, sagt ein Experte der IHK Hochrhein-Bodensee. Sollte es zu einem Embargo kommen, also dass gar keine Waren aus Russland mehr importiert werden dürften, würde das Unternehmen aus der Region empfindlich treffen.

Gasvorrat in Wilhelmsdorf könnte Erdgas liefern

Aufgrund des Krieges könnte es insbesondere bei Erdgas zu Lieferengpässen kommen. Einen größeren Vorrat des Landes gibt es im unterirdischen Gasspeicher in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg. Zehn Millionen Kubikmeter Gas passen in den unterirdischen Erdgas-Speicher Fronhofen. Nach Auskunft eines Sprechers ist der Gasspeicher derzeit voll. Der Gasspeicher Fronhofen ist einer von zwei unterirdischen Erdgasspeichern des Landes Baden-Württemberg, er wurde 1997 in gut einem Kilometer Tiefe eingerichtet. Das Erdgas wird dort laut Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Baden-Württemberg in verbrauchsarmen Zeiten zwischengespeichert. Käme es durch den Krieg in der Ukraine zu einem Lieferengpass, kann aus den Speichern Erdgas ins Netz eingespeist werden.

Airline stellt Flugverbindung ab Memmingen ein

Der Flugverkehr ist weitgehend eingestellt. Am Allgäu-Airport in Memmingen etwa landete gestern die letzte Maschine aus der Ukraine. Weitere Verbindungen wurden gestrichen.