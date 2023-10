Der Hafen für Kursschiffe in Kreuzlingen muss ausgebaggert werden. Ab Montag wird das Hafenbecken am schweizerischen Bodenseeufer vertieft, damit die großen Passagierschiffe in der neuen Saison nicht auf Grund laufen.

Der Kreuzlinger Hafen für Kurs- und Fahrgastschiffe am schweizerischen Bodenseeufer wird ab Montag ausgebaggert. Über die Jahre sammeln sich immer wieder Sedimente in der Fahrrinne und im Hafenbecken an. Damit die Kursschiffe nicht auf Grund laufen, muss der Hafen nach zwölf Jahren wieder ausgebaggert werden.

Rund 8.300 Kubikmeter Material müssen vom Grund des Hafenbeckens geholt werden. Diese Menge an Schlamm und kleinen Gesteinsteilchen hat sich seit dem letzten Ausbaggern auf dem Kreuzlinger Seegrund durch Wellenschlag angesammelt, so die Stadtverwaltung Kreuzlingen. Ein Ausbaggern sei immer wieder notwendig, um die Einfahrt von Kurs- und Fahrgastschiffen auch bei niedrigem Wasserstand zu ermöglichen. Solche Arbeiten finden zum Saisonende auch in anderen Häfen am Bodensee statt.

Sedimente vom Seegrund werden wieder im Bodensee versenkt

Ein Großteil der ausgebaggerten Sedimente soll danach an einer vorgegebenen Stelle im See wieder abgelagert werden. In einem zweiten Schritt soll ein kleiner Teil, der geringfügig belastet ist, etwa durch zinkhaltige Bootsanstriche oder Schiffsöle und -fette, gehoben werden. Dieses Material werde an Land getrocknet und anschließend in einer Deponie entsorgt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Bis März sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten betragen laut Stadt inklusive neuer Steganlage rund 1,7 Millionen Schweizer Franken.