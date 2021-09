per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Mittwoch in Kreuzlingen ein Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau mit. Der 59-jährige Lastwagenfahrer stieß bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr mit dem Radfahrer zusammen. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle.