Der Kreistag des Bodenseekreises hat am Donnerstagabend mit den Stimmen aller Fraktion außer der AfD den Kreishaushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Er umfasst knapp 350 Millionen Euro, etwas mehr als in diesem Jahr. In der Sitzung dominierte Corona die Reden der Fraktionen. Dass dennoch ein ausgeglichener Haushalt herausgekommen sei, sei auch dem Erfolg der letzten Jahre zu verdanken, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Dabei gab es durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie das Geld des Kreises ausgegeben werden sollte. Die Grünen und die SPD wünschten sich einen Mobilitätsmanager, während die CDU und die Freien Wähler das Geld lieber in den Straßenbau stecken wollen.