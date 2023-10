In der Sitzung des Ravensburger Kreistages geht es am Donnerstag in Aulendorf um eine Änderung der Redeordnung. Laut den Mitgliedern gibt es zu viele und zu lange Wortmeldungen.

Ganze viereinhalb Stunden hat in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Sitzung des Ravensburger Kreistages gedauert. Daher sieht die aktuelle Vorlage vor, die Redezeiten zu begrenzen. Eine Umfrage unter Kreistagsmitgliedern hatte ergeben, dass es zu viele und zu lange Wortmeldungen zum selben Tagesordnungspunkt gebe. Maximal drei Wortmeldungen zu einem Thema Laut Vorlage sollen die Kreisräte, die sich bereits zu einer Sache geäußert haben, erst wieder zu Wort kommen, wenn es keine weiteren Erstmeldungen von anderen Kreisräten gibt. Außerdem soll sich jeder Kreisrat insgesamt höchstens drei Mal zu einem Tagesordnungspunkt äußern dürfen. Die Redezeit soll bei der zweiten und dritten Wortmeldung auf drei Minuten begrenzt werden. Ziel sei es, mehr Sachbezug und Disziplin in den Sitzungen zu erreichen, heißt in der Vorlage. Antrag der Grünen: Erste Wortmeldung auf fünf Minuten begrenzen Die Grünenfraktion hat einem gesonderten Antrag gestellt. Darin fordert sie, bereits die erste Wortmeldung von Ratsmitgliedern zu einem Tagesordnungspunkt auf fünf Minuten zu begrenzen.