Gesundheitsminister Lucha kommt in den Ravensburger Kreistag

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ist am Donnerstag in den Kreistag von Ravensburg. Dabei ging es um die Zukunft der Oberschwabenklinik.

Der Kreistag von Ravensburg beschäftigte sich erneut mit der zukünftigen, strategischen Ausrichtung der Oberschwabenklinik (OSK) und ihren drei Standorten in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen im Allgäu. Hintergrund ist das Medizinkonzept der OSK-Geschäftsführung, das diese vor knapp vier Wochen im Kreistag erstmals öffentlich vorgestellt hatte.

Kreistag begrüßt Ministerbesuch

Der Ministerbesuch im Kreistag zeigt, wie wichtig das Thema "Zukunft der Oberschwabenklinik" den Kreisräten ist. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolph Bindig hatte in der letzten Sitzung die Kreisverwaltung gebeten, Gesundheitsminister Lucha in den Kreistag einzuladen. Dieser will nun Rede und Antwort stehen.

Die Vorsitzenden der großen Fraktionen von CDU, Freien Wählern, SPD und Grünen begrüßen den Ministerbesuch. Sie erhofften sich, dass Lucha sich klar positioniert und erklärt, wie sich die Landesregierung die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum wie in Oberschwaben vorstelle und welche Hilfen von Seiten des Landes zu denkbar seien.

OSK macht Millionenverluste

Die Oberschwabenklinik macht allein in diesem Jahr etwa 18 Millionen Euro Defizit. Bis 2025 sollen weitere 50 Millionen dazukommen, so die Prognose der Geschäftsführung. Sie will trotzdem an drei Standorten festhalten, wie sie in der Kreistagssitzung vor knapp vier Wochen erklärt hatte.

Nach Vorstellung der Geschäftsleitung soll allerdings die Orthopädie von Bad Waldsee und Ravensburg nach Wangen im Allgäu verlegt werden. Wangen soll seine Visceralchirurgie nach Ravensburg abgeben. In Ravensburg wiederum soll das kleine Heilig-Geist-Spital geschlossen und in das Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus verlegt werden.

Lucha kennt die OSK-Strukturen

Gesundheitsminister Manne Lucha kennt die Oberschwabenklinik bestens, er kommt aus Ravensburg und war über viele Jahre Mitglied des Ravensburger Kreistags. Er gilt als ein Befürworter großer, zentraler Klinikstandorte. Insofern dürfte es spannend werden, ob er sich zu den Plänen der OSK-Geschäftsleitung äußern wird, Doppelstrukturen abzubauen, aber an drei Klinikstandorten festzuhalten.

Der Ravensburger Kreistag wird sich kommende Woche ein drittes Mal in öffentlicher Sitzung mit der Medizinstrategie der OSK-Geschäftsleitung beschäftigen. Dann soll ein Gutachten zur Kliniksituation im Landkreis vergeben werden.