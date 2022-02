Kreistag debattiert über Flüchtlingsunterbringung

Der Ravensburger Kreistag wird in seiner Sitzung am Donnerstag auch über die Unterbringung von Geflüchteten beraten. Laut Sitzungsvorlage will die Kreisverwaltung für den Ankauf, den Bau und den Umbau neuer Unterkünfte über sieben Millionen Euro ausgeben. Darüber soll der Kreistag am Donnerstag abstimmen. Da Unterbringungsmöglichkeiten schon seit Monaten rar sind, hatte der Kreis beim Land im vergangenen Herbst einen Aufnahmestopp beantragt. Der ist nun ausgelaufen. 60 Geflüchtete sollen dem Kreis Ravensburg künftig pro Monat vom Land zugewiesen werden - etwas weniger als zunächst geplant. Aktuell stehen im Kreis 634 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Bis Herbst müssen laut Landratsamt 520 Plätze neu dazu kommen. Unter anderem in Ravensburg und Bad Wurzach.