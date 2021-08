Das Land will die Bahnstrecke Singen-Schaffhausen neu ausschreiben. Der Konstanzer Kreistag stimmte am Montag einstimmig dafür, die Strecke auch künftig mitzufinanzieren. Bislang hat der Kreis dafür rund 248.000 Euro ausgegeben. Dieser Betrag könnte zukünftig höher ausfallen. Doch auch das will der Kreis mittragen, denn die Betriebsqualität der Strecke und die Struktur seien derzeit mangelhaft, erklärte die Kreisverwaltung in der Sitzungsvorlage. Der neue Betreiber soll die Strecke zum Dezember 2022 in Betrieb nehmen. In den vergangenen Jahren war die Zugverbindung in die Kritik geraten, weil es Zugausfälle und Ärger bei der Schülerbeförderung gab.