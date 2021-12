Kreistag entscheidet über Südumfahrung

In der Kreistagssitzung des Bodenseekreises steht am Freitag die Entscheidung über den Bau der seit langem geplanten Südumfahrung bei Markdorf (Bodenseekreis) an. Mitte November hatten sich die Markdorferinnen und Markdorfer in einem Bürgerentscheid für die Umgehungsstraße ausgesprochen. Sie soll die B33, die mitten durch Markdorf führt, vom Verkehr entlasten. Kritiker sehen nur eine geringe Verkehrsentlastung, fürchten mehr Autos in anderen Ortschaften und kritisieren die Vernichtung landwirtschaftlicher Flächen. Wie aus der Kreistagsvorlage hervorgeht, soll die Südumfahrung insgesamt rund 33,6 Millionen Euro kosten. Wird sie beschlossen, könnte Ende 2025 der Verkehr rollen.