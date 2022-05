Kreistag entscheidet über Kliniken im Kreis Ravensburg

Vor der entscheidenden Sitzung des Ravensburger Kreistags zur künftigen Struktur des Oberschwabenklinik-Verbundes (OSK) haben Bürgerinnen und Bürger gegen die geplanten Schließungen protestiert.

Rudolf Bindig von SPD-Fraktion forderte in seiner Rede vor der Abstimmung, das Krankenhaus in Bad Waldsee zu erhalten. Er warnte davor, dass sich mit der geplanten Umstrukturierung die medizinische Versorgung im Westallgäu deutlich verschlechtere.

"Kein Mitglied unserer Fraktion macht bei einer solcher Verschlechterung mit. Dabei ist es egal, ob sie oder er aus dem Westallgäu oder dem Schussental kommt. Wir haben den ganzen Landkreis im Blick."

Der Ravensburger Kreistag ist in Schlier-Wetzisreute zusammengekommen. SWR Marlene Fuchs

Kreisrat Volker Restle (CDU) erklärte, die CDU geht mit dem Kompromissvorschlag der Verwaltung mit, auch wenn es eine schwere Entscheidung sei. Dass Bad Waldsee nicht zu halten sei, sei klar. Aus Bad Waldsee könne man kein Verständnis für die Pläne erwarten, es sei ein schwerer Tag und eine sehr bittere Pille, sagte Kreisrat Bernhard Schultes (FWV). Die neuen geplanten Strukturen eines MVZ für Waldsee müssten motiviert aufgebaut werden.

Etwa 80 bis 90 Bürgerinnen und Bürger verfolgen die Kreistagssitzung in Schlier-Wetzisreute. Laut Sitzungsvorlage soll das Krankenhaus am Standort Bad Waldsee bis spätestens 30.9.2023 geschlossen werden. Im Klinikum in Wangen sollen Teile der Grund- und Regelversorgung abgebaut werden. In Ravensburg soll die Geriatrische Rehabilitation vom Standort Heilig-Geist-Spital an das St. Elisabethen-Klinikum verlagert und in eine Akutgeriatrie umgewandelt werden.

Grundlage für die Umstrukturierung ist ein Anfang Mai vorgestelltes Gutachten zur Kosteneinsparung. Denn laut der Geschäftsführung der OSK machte der Klinikverbund im vergangenen Jahr 14,6 Millionen Euro Verlust. Nach Umsetzung der von den Gutachtern empfohlenen Schließungen würde das jährliche Defizit laut Sitzungvorlage auf 6,5 Millionen Euro sinken.

Kreisverwaltung empfiehlt Erhalt der Geburtshilfe in Wangen

Auf der letzten Sitzung des Kreistages vergangene Woche empfahl die Verwaltung des Kreises Ravensburg - anders als von Gutachtern vorgeschlagen - die Geburtshilfe in Wangen doch zu erhalten. Dadurch würde das jährliche Defizit des Klinikverbundes OSK noch 8,5 Millionen Euro betragen.

Gegen die Schließungspläne gab es in Bad Waldsee und Wangen immer wieder Protestaktionen. Für diesen Dienstag hatte die "Interessensgemeinschaft für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung am Krankenhaus Wangen" angekündigt, vor der Kreistagssitzung in Schlier-Wetzisreute mit Plakaten und Transparenten zu demonstrieren. Es kamen etwa 30 Menschen.