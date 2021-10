Kreisimpfzentren in Region Bodensee-Oberschwaben schließen

Die Kreisimpfzentren stellen am Donnerstag landesweit den Betrieb ein, auch in der Region Bodensee-Oberschwaben. Dort wurden seit Januar mehr als eine halbe Million Impfungen verabreicht.

Noch bis 20 Uhr am Donnerstagabend kann man sich im Sigmaringer Kreisimpfzentrum in Hohentengen oder auch in Ummendorf, dem Impfzentrum des Kreises Biberach, impfen lassen. Danach ist Schluss. Im Kreisimpfzentrum Friedrichshafen in der Messehalle wird bereits am Nachmittag zusammengepackt. Am Wochenende muss die Halle besenrein übergeben werden, das Messegeschäft geht weiter.

Über eine halbe Millionen Impfungen in der Region

Auch in Ravensburg wird die Oberschwabenhalle gebraucht, dort soll es wieder Veranstaltungen statt Impfungen geben. Das Kreisimpfzentrum in Singen (Kreis Konstanz) hat schon vor einer Woche geschlossen. Insgesamt wurden in den fünf Zentren in der Region rund 560.000 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Davon 126.000 in Singen, 95.000 in Ummendorf, 120.000 in Ravensburg, 110.000 in Friedrichshafen und 109.000 in Hohentengen.

Im Frühjahr stiegen die Impfzahlen

Zwischen April und Juni war in den Kreisimpfzentren am meisten los. Allein in Singen wurden Ende Juni an einem Tag rund 1.300 Menschen geimpft. Ähnlich war es auch im Kreisimpfzentrum Ravensburg. Anfangs habe es an Impfstoff gefehlt, die Zahlen seien dann aber gestiegen, so das Landratsamt. Ab April wurden demnach etwa 700 Impfungen pro Tag verabreicht. Rekord seien 1.000 Impfungen an einem Tag im Juli gewesen. Zuletzt waren die Zahlen wieder gesunken.