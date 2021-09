Erstes Kreisimpfzentrum in der Region geschlossen

Als erstes Kreisimpfzentrum in der Region Bodensee-Oberschwaben hat am Mittwoch das KIZ Singen im Kreis Konstanz zu gemacht. Dort wurden rund 126.000 Impfungen durchgeführt, teilte das Landratsamt Konstanz mit. Die meisten Impfungen pro Tag gab es am 28. Juni mit rund 1.300. Bis Freitag werden am Nachmittag noch Corona-Impfungen ohne Termin vor dem Kreisimpfzentrum Singen auf dem Rathausplatz angeboten. Zum 30. September schließen dann auch die Kreisimpfzentren Friedrichshafen, Ravensburg, Hohentengen im Kreis Sigmaringen und Ummendorf im Kreis Biberach.