Die Kreisimpfzentren in Ummendorf (Kreis Biberach) und Hohentengen (Kreis Sigmaringen) haben deutlich weniger Impfdosen zur Verfügung als geplant. In Ravensburg und Singen ist das anders.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Ummendorf sollte nach Angaben des Landratsamtes im Mai bis zu 5.300 Impfdosen pro Woche zur Verfügung haben. Nun sei die Mitteilung gekommen, dass lediglich 2.300 Impfungen möglich seien, sagte eine Sprecherin dem SWR. Das sei die Hälfte dessen, was möglich sei.

Nicht genug Impfstoff für Zweitimpfung

Das Landratsamt Sigmaringen teilt mit, das KIZ in Hohentengen habe derzeit nicht einmal ausreichend Astrazeneca-Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfungen. Das Landessozialministerium verweist auf ausstehende Impfdosen-Lieferungen vom Bund.

Aktuell keine Einschränkungen vermelden die zuständigen Landratsämter für die Kreisimpfzentren in Ravensburg und Singen. Der Bodenseekreis will am Mittwoch Informationen zur aktuellen Lage liefern.