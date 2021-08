per Mail teilen

Die fünf Kreisimpfzentren in der Region Bodensee-Oberschwaben lockern derzeit die Regeln bei der Vergabe von Impfterminen, weil mittlerweile ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Die Kreisimpfzentren Hohentengen, Ummendorf und Singen ermöglichen es mittlerweile, weitgehend ohne Termin eine Impfung zu bekommen und dabei auch den verabreichten Impfstoff frei zu wählen. Im Kreisimpfzentrum in Ravensburg ist das werktags am Nachmittag und am ganzen Sonntag möglich. Dabei gibt es bei den Impfzentren Einschränkungen beim Impfstoff von Johnson & Johnson, der anders als Astrazeneca, Biontech und Moderna, nur einmal verabreicht wird.

Im Kreis Biberach werden am Samstag auf dem Marktplatz der Stadt Biberach 300 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson verabreicht. Nächste Woche soll es weitere Aktionen geben, zum Beispiel am Berufsschulzentrum in Biberach.

Offene Impfstunde für Bürgerinnen und Bürger

Der Johnson & Johnson-Impfstoff wird in Hohentengen werktags erst ab dem späten Nachmittag verabreicht und in den anderen Impfzentren je nach Verfügbarkeit. Im Impfzentrum in Friedrichshafen gibt es vormittags eine offene Impfstunde für Bürgerinnen und Bürger, die bereits einmal geimpft sind und ihren Termin für die Zweitimpfung vorziehen wollen.