Die Region Bodensee-Oberschwaben hofft auf Millionenförderung aus EU- und Landesmitteln, um ein regionales Entwicklungskonzept umzusetzen, unter anderem für mehr Nachhaltigkeit. Zwei Jahre lang haben 60 Partner aus den Kreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis das gemeinsame Konzept für die Bodenseeregion erarbeitet, so die IHK Bodensee-Oberschwaben mit Sitz in Weingarten. Es wurde nun in den Wettbewerb "RegioWIN 2030" eingereicht. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit rund um Wasserstoff-, Produktions- und Klimaschutztechnologien, die Vernetzung von Unternehmen in der Region mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder auch die Gesundheitswirtschaft. Mit einen Ergebnis, ob und welche der Bodenseeregion-Projekte eine Förderung erhalten, werde im April kommenden Jahres gerechnet.