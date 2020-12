per Mail teilen

Nach dem Tierschutzskandal in einem Biberacher Schlachthof fordert der Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen, den Schlachthof schnellstmöglich wieder zu öffnen. Man müsse möglichst bald mit kompetenterem Personal und neuen Geräten weitermachen, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Gerhard Glaser. Die juristische Aufarbeitung sei zwar auch wichtig, man dürfe aber nicht vergessen, dass der Schlachthof mit jedem Schließtag Kunden verliere. Diese würden sich andere Schlachthöfe suchen und mit ihnen langfristige Bindungen aufbauen. Das sei auch ein Nachteil für regionale Bauern, die ihre Tiere bisher ohne Zwischenhandel an den Biberacher Schlachthof geliefert haben. Der Biberacher Schlachthof ist seit rund zwei Wochen wegen tierschutzrechtlicher Missstände geschlossen.