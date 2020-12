per Mail teilen

Der Konstanzer Kreistag hat am Montag mit nur einer Gegenstimme beschlossen, Corona-Schnelltests für die Frauenhäuser im Kreis zu finanzieren. Die Schnelltests seien nötig, damit Frauen und Kinder, die unter häuslicher Gewalt litten, zeitnah einen Platz in den Frauenhäusern bekämen. Frauenhäuser gibt es in Konstanz, Singen und Radolfzell. Sie haben insgesamt 30 Plätze. Über die Weihnachtszeit sei erfahrungsgemäß mit mehr schutzbedürftigen Frauen und Kindern zu rechnen.