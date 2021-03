per Mail teilen

Im Landkreis Sigmaringen greift ab Samstag die Corona-Notbremse. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit sechs Tagen über 100 und ist zuletzt auf 130 gestiegen. Ab Samstag werden deshalb fast alle Lockerungen vom 8. März zurückgenommen.

Anfang der Woche hatten sich Landratsamt und Sozialministerium noch gegen strengere Maßnahmen entschieden. Da hatte es vor allem viele Infektionen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gegeben. Mittlerweile stuft der Landkreis Sigmaringen das Infektionsgeschehen aber als sehr diffus ein. Das Corona-Virus habe sich flächendeckend im gesamten Kreis verbreitet. Mehrere Betriebe, Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen sind laut Landratsamt betroffen.

Kein Shopping, Museen schließen

Ab Samstag werden deshalb fast alle Lockerungen wieder zurückgenommen. So ist etwa im Einzelhandel nur noch "Click and Collect" möglich, also Ware kann nur telefonisch oder online bestellt und dann mit Termin abgeholt werden. Körpernahe Dienstleistungen sind verboten, Museen wie die Heuneburg schließen. Auch beim Sport und bei privaten Treffen gibt es wieder mehr Einschränkungen.