25 Städte und Gemeinden im Kreis Sigmaringen arbeiten gemeinsam an möglichen Lockerungen in der Corona-Pandemie. In einer anstehenden Video-Konferenz wollen sie die Details diskutieren. In Kraft treten könnten sie, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft sinkt und mehr Testmöglichkeiten geschaffen sind, sagte der Sigmaringer Bürgermeister Marcus Ehm.