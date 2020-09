Der Landkreis Sigmaringen will das Hebammenangebot für Schwangere ausbauen. Wie das Landratsamt mitteilte, beteiligt sich der Kreis an einem Modellprojekt. Unter dem Motto „Guter und gesunder Start ins Leben“ sollen lokale Gesundheitszentren in Sigmaringen und Bad Saulgau aufgebaut werden. Zwei Hebammen sollen in den beiden Städten künftig Schwangere beraten sowie dafür sorgen, dass sich die Hebammen im Kreis besser vernetzen und absprechen. Der Großteil des gut 160.000 Euro umfassenden Projekts wird vom Land finanziert.