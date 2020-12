per Mail teilen

Der Landkreis Sigmaringen sucht Personal für das Kreisimpfzentrum in Hohentengen. Benötigt werden laut Verwaltung Ärzte, medizinische Fachangestellte, Kräfte, die bei Verwaltung und Organisation helfen können, sowie Dolmetscher. Das Kreisimpfzentrum entsteht in der Sporthalle der ehemaligen Oberschwabenkaserne. Rund 750 Menschen sollen dort am Tag geimpft werden können.