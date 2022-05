Kreis plant Primärversorgungszentren

per Mail teilen

Der Landkreis Sigmaringen und die Städte Bad Saulgau und Pfullendorf haben Förderanträge für sogenannte Primärversorgungszentren gestellt. Diese sollen in den beiden Kommunen eingerichtet werden, weil dort die SRH-Krankenhäuser geschlossen werden. Das hatte der Kreistag Sigmaringen entschieden. Kreis und Kommunen hoffen auf jeweils 200.000 Euro Zuschuss vom Sozialministerium. Das Land fördert derzeit den Aufbau von Primärversorgungszentren. Sie sollen vor allem im ländlichen Raum medizinische Erstberatung und Grundversorgung anbieten. Arbeiten sollen dort Ärzte verschiedener Fachbereiche. In Bad Saulgau und Pfullendorf hatten Bürger monatelang dafür gekämpft, dass ihre Krankenhäuser erhalten bleiben. Trotzdem werden diese geschlossen, das SRH-Klinikum in Sigmaringen soll dafür ausgebaut werden.