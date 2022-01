Lucha bekräftigt Schließungen der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat in einem Pressegespräch seine Pläne für die Gesundheitsversorgung im Kreis Sigmaringen vorgestellt. Ein Zentralkrankenhaus sei vorbildlich.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha bekräftigte in einem Pressegespräch am Freitag erneut, dass er es für notwendig halte, die Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf zu schließen. Der Kreis Sigmaringen sei vorbildlich vorangegangen und gestalte seine Gesundheitsversorgung so, dass sie zukunftsfähig und modern bleiben könne. Das beinhalte für Lucha ein Zentralklinikum in Sigmaringen. Er begründete dies mit der notwendigen Wirtschaftlichkeit.

Darum müssten die kleineren Häuser in Bad Saulgau und Pfullendorf geschlossen werden. Die stationären Behandlungen hätten in den vergangenen zehn Jahren um 13 Prozent abgenommen und würden weiter sinken. Gleichzeitig müsse vor Ort die hausärztliche Versorgung gestärkt werden.

Mehrere Gutachten bilden Entscheidungsgrundlage

Grundlage für die Schließungspläne war ein Gutachten, das rückläufige Fallzahlen prognostizierte und eine Konzentration auf einen größeren Standort empfahl. Daraufhin hatten der Landkreis Sigmaringen und der Spitalfonds Pfullendorf ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Gegen die Pläne der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen die Krankenhausstandorte Bad Saulgau und Pfullendorf zu schließen, wurde mehrfach demonstriert.