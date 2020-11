Der Kreis Sigmaringen will trotz Corona-Krise im kommenden Jahr kräftig investieren. Am Montag wurde der Haushaltsplanentwurf im Kreistag eingebracht. Das Haushaltsvolumen umfasst gut 175 Millionen Euro, investiert werden sollen rund 20 Millionen. Das meiste Geld fließt in die Sanierung von Schulen und die Neubau-Planung des Berufsschulzentrums. Auch für die Elektrifizierung der Zollernbahn und für die Planung der B311 gibt der Kreis viel Geld aus. Ebenfalls auf dem Plan steht schnelles Internet. Der Kreis nimmt keine neuen Kredite auf und senkt erneut die Kreisumlage. Sparen will die Landkreisverwaltung vor allem bei den Personalkosten. Unter anderem wurden elf Stellen gestrichen.