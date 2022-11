Kreis Ravensburg plant neue Containeranlage

per Mail teilen

Der Kreis Ravensburg will die Zahl seiner Flüchtlingsunterkünfte kommendes Jahr weiter ausbauen. Die Versorgung von Flüchtlingen werde immer mehr zur großen Daueraufgabe, so der Landrat.

Der Kreis Ravensburg will zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete schaffen, denn man rechne mit 750 weiteren Flüchtlingen, die im kommenden Jahr ankommen werden. Diese Pläne teilte der Ravensburger Landrat Harald Sievers (CDU) bei der jüngsten Einbrinung des Kreishaushalts mit. Der Kreisverwaltung zufolge gibt es derzeit knapp 1.200 Plätze in rund 30 Unterkünften. 300 Plätze kommen aktuell hinzu, etwa in neuen Container- und Holzmodulanlagen. Zusätzlich können bis Jahresende zehn Hallen als Behelfsunterkünfte dienen für insgesamt rund 1.200 Menschen. Doch das reicht nicht.

Neue Zuweisungen erwartet

Der Kreis Ravensburg rechnet damit, kommendes Jahr pro Quartal rund 750 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Deshalb will er weitere Containeranlagen leasen mit Platz für gut 400 Menschen und fünf weitere Hallen als Behelfsunterkünfte ausweisen – in der Hoffnung, dass das reicht. Denn Prognosen zur Flüchtlingsthematik seien sehr unsicher, so Harald Sievers.