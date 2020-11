Die SPD-Kreistagsfraktion will den Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg als Landschaftsschutzgebiet ausweisen. Ein entsprechender Antrag stand auf der Tagesordnung des Kreistags am Donnerstag in Wilhelmsdorf. Sollte sich der Kreistag später der SPD-Forderung anschließen, kann er lediglich eine Bitte an das Land formulieren, das letztendlich dafür zuständig. Auch ein Verein hat vor kurzem eine Online-Petition gestartet, mit dem Ziel den Altdorfer Wald zum Landschaftsschutzgebiet zu erklären. 2.000 Unterstützer haben sich bisher eingetragen.