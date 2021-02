Beschäftigte des Landratsamtes Ravensburg dürfen Dienstfahrzeuge vorerst nicht privat nutzen. Eine entsprechende Beschlussvorlage lehnte der Kreistag am Donnerstag ab. Die Räte sahen bei dem Car-Sharing-Projekt, das auch der Umwelt zu Gute kommen soll, steuerliche und rechtliche Probleme. Mit ihnen müsse sich erst ein Fachausschuss beschäftigen. Eigentlich wollte das Ravensburger Landratsamt seine rund 20 Dienstfahrzeuge, darunter viele E-Autos, schon ab dem 1. März anbieten. Nach Dienstschluss sowie an Wochenenden und Feiertagen sollten Mitarbeiter privat damit fahren dürfen, gegen Entgelt. Doch die Kreisräte sahen versicherungsrechtliche Probleme, etwa, weil auch Familienangehörige von Mitarbeitern mit den Autos fahren dürften. Bei Schlampereien beim Fahrtenbuch könne es zudem Ärger mit dem Finanzamt geben. Die Kreisverwaltung hingegen sagt, man habe all das geprüft und sehe am Rems-Murr-Kreis, dass es funktioniere. Der Kreis war Vorbild für das Carsharing-Projekt, das nun erst mal auf Eis liegt.