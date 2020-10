Der Landkreis Lindau hat am Sonntag die Schwelle von 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Das teilte das Landratsamt mit. Um das Infektionsgeschehen möglichst wieder einzudämmen, gilt im Kreis Lindau deshalb ab Montag eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an öffentlichen Orten, an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Private Feiern, Beerdigungen oder andere Kontakte werden auf zwei Haushalte oder maximal zehn Personen begrenzt. Außerdem gelten ab 23 Uhr eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. In Baden-Württemberg gilt ab Montag landesweit Pandemiestufe 3 mit den strengeren Corona-Regelungen, unabhängig davon, ob ein Landkreis den Warnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat.