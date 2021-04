Im Kreis Konstanz laufen die Vorbereitungen für die kreisweiten Corona-Testtage Ende nächster Woche. Ziel sei es, durch möglichst viele Tests Infektionsketten zu durchbrechen, so Landrat Zeno Danner. Die Infektionszahlen würden kontinuierlich steigen, die Krankenhäuser seienvoll, die Menschen pandemiemüde. Die Disziplin beim Maskentragen und Abstandhalten lasse nach. Um Infektionsketten zu durchbrechen, hofft der Landrat, dass sich möglichst viele Menschen an den kreisweiten Testtagen beteiligen. Alle Kommunen im Kreis Konstanz seien dabei. Kommende Woche Freitag (23. April) sollen vor allem in Unternehmen, Betrieben, Behörden, Schulen und Kitas Tests angeboten werden, am Wochenende dann können sich Bürgerinnen und Bürger testen lassen.