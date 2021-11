Kreis mit der höchsten Corona-Inzidenz in der Region Bodensee-Oberschwaben

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Biberach hat sich innerhalb von zwölf Tagen mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes lag sie zwischenzeitlich bei über 300. Damit hat der Kreis Biberach die höchste Corona-Inzidenz in der Region Bodensee-Oberschwaben. Man sei aufgrund der hohen Zahlen nicht mehr in der Lage, Kontaktpersonen zeitnah zu informieren, so das Biberacher Kreisgesundheitsamt. Es bittet deswegen infizierte Personen, von sich aus ihr Umfeld zu informieren. Betroffene sollten einen Antigenschnelltest oder einen PCR-Test machen und sich dann gegebenenfalls eigenverantwortlich in Quarantäne begeben.