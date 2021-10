Der Kreis Biberach bietet Obstbauern auch in diesem Jahr die Teilnahme an einem Förderprogramm an. Mit der sogenannten "Saftprämie" werde jeder Doppelzentner an abgeliefertem Mostobst mit vier Euro gefördert, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem gibt es mit der "Hochstamm-Pflanzprämie" finanzielle Unterstützung für den Kauf von Streuobstbäumen aus einer heimischen Baumschule.