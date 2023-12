In einer Fischzuchtanlage in Langenenslingen ist der nicht mehr zugelassene Stoff Malachitgrün gefunden worden. Er gilt als krebserregend.

Der gesamte Fischbestand einer Fischzucht in Langenenslingen im Kreis Biberach muss getötet werden, weil in Fischen und in der Zuchtanlage ein krebserregender Stoff gefunden wurde. Ende November waren laut Landratsamt in einem Schlachtbetrieb im Kreis Sigmaringen Spuren von sogenanntem Malachitgrün in Fischen der Langenenslinger Zucht nachgewiesen worden.

Malachitgrün wirkt bei Fischen gegen Pilze und Bakterien. Es ist für Speisefische aber EU-weit seit fast zwanzig Jahren nicht mehr zugelassen, weil es als krebserregend gilt.

Das Kreisveterinäramt habe auch Spuren des Stoffes in der Zuchtanlage gefunden. Die Anlage darf erst wieder mit Fischen besetzt werden, wenn sie mit allen Becken nachweislich erfolgreich gereinigt wurde.

Vorsorglich keine Fische aus Bächen in Langenenslingen angeln

Auch die mit der Fischzucht verbundenen Bäche werden untersucht. Das Veterinäramt rät vorerst ab, Fische zu essen, die dort möglicherweise zuletzt geangelt wurden. Wie das Malachitgrün in die Zuchtanlage kommen konnte, sei noch nicht geklärt.