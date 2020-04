Viele Kirchengemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben haben trotz Corona-Abstandsverordnung kreativ Ostern gefeiert. So konnten etwa Gläubige der evangelischen Kirchengemeinde Meersburg (Bodenseekreis) am Ostersonntag einer Telefonandacht lauschen. Über 30 Kirchengemeinden zwischen Biberach und Konstanz streamten ihre Gottesdienste über die Feiertage live im Internet. Für manchen Pfarrer ungewohnt, aber auch mit neuen Möglichkeiten verbunden. So begrüßte etwa der Pfarrer von St. Oswald in Stockach (Kreis Konstanz) zu Beginn seiner Ostermontagspredigt aus den USA zugeschaltete Katholiken und beendete die Übertragung gut gelaunt mit einem Gottesdienst-Witz. Der Pfarrer des katholischen Tagungshauses Regina Pacis in Leutkirch im Allgäu rief die Gläubigen am Ostersonntag nach der Internet-Predigt auf, ihm Fotos vom Beten vor dem Computer zu schicken, um auf der Gemeinde-Homepage zeigen zu können, dass Gemeinschaft Zuhause Hauskirche ist und die Gläubigen dadurch gemeinsam verbunden seien. Die Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Schemmerhofen (Kreis Biberach) spazierten im Anschluss an ihre Internet-Ostergottesdienste am Sonntag und Montag nach eigenen Angaben durch Ortschaftsteile, um mit Gläubigen – in gebührendem Corona-Abstand quasi über den Gartenzaun hinweg – Eucharistie zu feiern.