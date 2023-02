Früher als gedacht: Krankenhaus in Radolfzell schließt bereits Ende Juni

Das Krankenhaus in Radolfzell wird zum 30. Juni geschlossen. Das hat der Aufsichtsrat des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz beschlossen, wie am Freitagnachmittag bekannt wurde.

Das Krankenhaus in Radolfzell (Kreis Konstanz) wird bereits Ende Juni dieses Jahres geschlossen. Das teilte der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz (GLKN) mit. Die Schließung kommt viel früher als erwartet.

Für die Schließung Ende Juni gebe es drei Gründe, sagte der Konstanzer Landrat Zeno Danner (parteilos). Erstens der Personalmangel. Nur weniger als die Hälfte der rund 150 Betten könnten aktuell in Radolfzell belegt werden. Zweitens bestehe ein immenser Sanierungstau mit Kosten in Millionenhöhe. Dringende technische Probleme gebe es vor allem im Bereich der Elektrik und des Brandschutzes. Und drittens senke eine Schließung des Krankenhauses Radolfzell das jährliche zweistellige Millionendefizit des Gesundheitsverbundes des Landkreises Konstanz (GLKN) um rund 4,5 Millionen Euro.

Geriatrie und Fußzentrum werden von Radolfzell nach Konstanz und Singen verlegt

Die Radolfzeller Geriatrie soll mit 30 Betten nach Konstanz verlegt werden. Die Abteilung Innere Medizin mit Fusszentrum und Diabetologie soll mit rund 40 Betten nach Singen umziehen, hieß es.

Radolfzeller Mitarbeiter sollen im Verbund gehalten werden

Gemeinsam mit dem Betriebsrat arbeite der Gesundheitsverbund laut Geschäftsführer Bernd Sieber an einem Sozialplan und Interessensausgleich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hegau-Bodensee-Klinikum-Radolfzell. Ziel sei es, alle rund 200 Mitarbeitenden im Verbund zu halten, so Bernd Sieber. Sie würden in Konstanz und Singen gebraucht.

Medizinisches Versorgungszentrum oder Ärztezentrum für Radolfzell

Derzeit sei man in Gesprächen für die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums oder eines Ärztezentrums in Radolfzell. Dabei wolle man mit der lokalen Ärzteschaft zusammen arbeiten, so Landrat Zeno Danner. Was mit dem Krankenhausgebäude nach Schließung geschehe, wisse man derzeit nicht. Verschiedene Optionen würden geprüft.

Zwei-Standort-Lösung für Kreis Konstanz

Der Konstanzer Kreistag hatte im vergangenen Jahr aufgrund eines aktuellen Strukturgutachtens für die Schließung der Klinik in Radolfzell gestimmt. Allerdings ohne genauen Zeitpunkt. Der Gemeinderat Radolfzell hatte gefordert, die Radolfzeller Klinik bis zur Eröffnung des Neubaus in Betrieb zu lassen. Darüber hinaus stimmte der Kreistag für den Erhalt des Klinikstandortes Konstanz und den Neubau einer zweiten Klinik an zentraler Stelle im Landkreis.

Für Klinikneubau gibt es Grundstücksangebote aus Singen und Radolfzell

Für einen möglichen Neubau hat Singen bereits ein Grundstück angeboten, die Stadt Radolfzell zwei Grundstücke. Für den Neubau soll laut Konstanzer Landrat Zeno Danner bis zum Frühjahr ein medizinisches Konzept erstellt werden, danach ein Raumplan. Stehe der Raumplan könne man prüfen, ob die angebotenen Grundstücke für einen Neubau geeignet seien, so Danner.