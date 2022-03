Große Betroffenheit bei Klinik-Förderverein und Stadt Radolfzell

per Mail teilen

Die geplante Schließung des Radolfzeller Krankenhauses hat in der Stadt Betroffenheit ausgelöst. Ein Gutachten zur Wirtschaftlichkeit empfiehlt, den Standort dichtzumachen.

Der Vorsitzende des Radolfzeller Krankenhaus-Fördervereins Johannes Kögel sagte dem SWR, man habe gewusst, dass die stark sanierungsbedürftige Klinik auf dem Prüfstand stehe. Mit einem so raschen Aus habe er aber nicht gerechnet. Sein Verein werde für einen längstmöglichen Betrieb der Klinik in Radolfzell (Kreis Konstanz) kämpfen. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) hat mit Blick auf den Zeitplan für die Umsetzung der Gutachter-Empfehlung aber bereits angedeutet, dass es schnell gehen soll mit der Schließung.

Kliniken verursachen 18 Millionen Defizit

Hintergrund der Pläne ist ein jährliches Defizit von rund 18 Millionen Euro, das der GLKN mit seinen Kliniken in Konstanz, Singen, Radolfzell und Stühlingen (Kreis Waldshut) macht. Das Gutachten hat verschiedene Szenarien untersucht und empfiehlt, künftig nur noch zwei Krankenhäuser zu betreiben: Das bestehende und sanierte Haus in Konstanz sowie einen modernen Klinik-Neubau an anderer Stelle - der GLKN bevorzugt den Standort Singen. Das dortige Krankenhaus ist ebenfalls sanierungsbedürftig und würde dann ebenfalls geschlossen.

Das Gutachten betrachtet drei Szenarien für die Zukunft des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz. Pressestelle Landkreis Konstanz

OB Gröger schlägt Neubau in Radolfzell vor

Der Radolfzeller Oberbürgermeister Simon Gröger zeigte sich nach der Bekanntgabe der Pläne am Freitag ebenfalls sehr betroffen. In einer Stellungnahme schrieb er, es sei bitter, dass der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz die Akut-Versorgung in Radolfzell aufgeben wolle. Der Standort habe bedeutsame Potentiale, Gröger verweist zum Beispiel auf die Abteilung für Altersmedizin. Deshalb schlägt der OB vor, statt Singen die Stadt Radolfzell zum Standort für einen zentralen Klinikneubau im Landkreis zu machen. Nicht Singen oder Konstanz, sondern Radolfzell habe dafür die geographisch beste Ausgangslage.