Krankenhaus in Bad Waldsee wird Flüchtlingsunterkunft

Das ehemalige Krankenhaus in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) wird eine Unterkunft für Asylbewerber. Ab Januar könnten dort bis zu 150 Menschen einziehen.

Ab Januar wird das ehemalige Krankenhaus in Bad Waldsee als Flüchtlingsunterkunft für bis zu 150 Geflüchtete zur Verfügung stehen. Das teilt der Landkreis Ravensburg mit. Das Krankenhaus war diesen Sommer geschlossen worden. Mit der neuen Funktion des Gebäudes reagiert das Landratsamt auf die aktuell angespannte Lage bei der Unterbringung von Geflüchteten.

Ab Dezember beginnt der Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Bad Waldsee zur Unterkunft für Geflüchtete. Rund 120 Menschen sollen in dem ehemaligen Krankenhaus Platz finden. Bei maximaler Auslastung sei auch die Unterbringung von 150 Menschen möglich, heißt es vom Landratsamt. Die Bewohner werden sich in dem Haus selbst versorgen können. Es sind Kochmöglichkeiten für alle vorgesehen. Die Sozialbetreuung übernimmt der Landkreis Ravensburg. Durch zwei separate Eingänge wird die Unterkunft räumlich vom Medizinischen Versorgungszentrum und einer Praxis im selben Gebäude getrennt.

Flüchtlingszahl bringt Kreis Ravensburg an Kapazitätsgrenzen

Mehr als 200 Geflüchtete kommen derzeit jeden Monat in den Kreis Ravensburg. Sämtliche Kapazitäten zur Unterbringung müssten dabei ausgeschöpft werden, betont der stellvertretende Landrat Andreas Honikel-Günther.

In dieser Notsituation prüfen wir mit Hochdruck Standorte für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten bei uns im Landkreis. Dabei müssen wir auf alle geeigneten kreiseigenen Gebäude zurückgreifen.

In den vergangenen Monaten war in Ravensburg eine Leichtbauhalle als Unterkunft für 300 Menschen aufgebaut worden. In Wangen im Allgäu wird die Stadthalle als Notunterkunft eingerichtet. Sie soll bereits im kommenden Monat einzugsfertig sein.