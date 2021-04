Jahrelang hat sich die Stadt Laupheim (Kreis Biberach) bemüht, Saatkrähen, die in Massen in der Innenstadt nisteten, zu vertreiben. Kurze Zeit hatten sich die geschützten Vögel deshalb am Stadtrand niedergelassen. Doch dort wurden sie von Böllerschüssen aufgeschreckt.

Da Saatkrähen geschützt sind, ließ die Stadtverwaltung die Vögel für viel Geld aus der Innenstadt an den Stadtrand vertreiben. Krähen kommen in die Innenstadt zurück Am Stadtrand haben sich die Krähen mit ihrem Lärm und Kot wohl genauso unbeliebt gemacht. Unbekannte haben sie dort mit Böllerschüssen verschreckt - und prompt nisten wieder 50 Krähenpaare mitten in Laupheim im Stadtpark. Alles geht von vorne los.

Hier die ganze Geschichte im Video.