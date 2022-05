In Oberschwaben herrscht Krähenplage. Nicht nur in Laupheim, wie unlängst berichtet, auch in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) leiden die Menschen unter der steigenden Zahl brütender Saatkrähen in der Stadt.

In Bad Waldsee rebellieren jetzt die Bürger gegen das ihrer Meinung nach "unzumutbare Gekrächze und Gekacke" der etwa 60 Krähenpaare.