Die unter Saatkrähen leidenden Städte Laupheim, Bad Waldsee und Riedlingen haben am Donnerstag zu einem Treffen mit politisch Verantwortlichen geladen. Mehrere Politiker haben ihr Kommen zugesagt.

Mit dabei sind der Europaabgeordnete Norbert Lins sowie die Landtagsabgeordneten Klaus Burger und Thomas Dörflinger (alle CDU). Außerdem der Naturschutzdezernent im Biberacher Landratsamt Walter Holderried. Die Bürgermeister aus Laupheim, Bad Waldsee und Riedlingen möchten von ihnen wissen, was sie gegen die unter Artenschutz stehenden Saatkrähen tun dürfen, ohne gegen das Bundesnaturschutzgesetz zu verstoßen.

Vertreibungsmöglichkeiten für Saatkrähen

Der Riedlinger Bürgermeister wünscht sich eine Liste mit Vertreibungsmöglichkeiten, so wie es sie in Bayern schon gebe. Bei ihm sowie in Bad Waldsee verursachen Saatkrähen durch Lärm und Kot zunehmend Probleme. Laupheim hat damit schon seit Jahren zu tun. Die Stadt gibt jährlich rund 100.000 Euro aus, um mit Hilfe von Greifvögeln und Falknern die Saatkrähen an den Stadtrand zu treiben. Der Erfolg ist mäßig.