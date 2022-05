per Mail teilen

Geflüchtete aus der Ukraine bekommen in Bregenz einen kostenlosen Benutzerausweis für die Stadtbücherei. Hierfür wolle man ukrainische Medien und Lernmaterialien besorgen, hieß es in einer Mitteilung. Mit dem Projekt will die Stadt Bregenz Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine zeigen.