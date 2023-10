per Mail teilen

Im Montafon und im Brandnertal dürfen Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung diesen Winter kostenlos mit Seilbahnen fahren. Dafür hatten sich die Vorarlbeger Grünen eingesetzt.

Ausflüge auf Berge in Vorarlberg werden für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen günstiger: Im Montafon und im Brandnertal dürfen Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung in der kommenden Wintersaison kostenlos in Bergbahnen mitfahren. Das teilten die Vorarlberger Grünen mit.

Ausflüge sollen billiger werden

Bisher mussten Begleitpersonen ein Ticket für die Seilbahn kaufen. Dadurch wurde ein Ausflug für Menschen mit Behinderung deutlich teurer, so die Landtagsabgeordnete der Vorarlberger Grünen, Nadine Kasper. Das sei eine unnötige Hürde und schade der Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit darf nicht bei der Talstation enden.

Weitere Bergbahnbetreiber sollen mitmachen

Zwei Jahre lang habe sie versucht, Seilbahnbetreiber davon zu überzeugen, Begleitpersonen kostenlos mitzunehmen. Das sei schließlich keine große finanzielle Belastung, so Kasper. Jetzt hat es im Montafon und im Brandnertal geklappt. Kasper hofft, dass künftig weitere Seilbahnbetreiber in Vorarlberg bei der Aktion mitmachen.