Die Stadt Friedrichshafen bietet ab heute kostenlose Corona-Schnelltests für alle an. Eingerichtet wurden zwei Testzentren, eines in der alten Festhalle, das andere in der Innenstadt. In beiden Testzentren sind kostenlose Schnelltests einmal pro Woche möglich, geöffnet sind sie von 10 bis 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online, wer ohne Anmeldung kommt, muss sich auf Wartezeit einstellen, so die Stadt. In Konstanz hätten in dieser Woche zwei Testzentren für kostenlose Schnelltests öffnen sollen, das dauere aber noch bis voraussichtlich kommende Woche, so ein Sprecher der Stadt. In Ravensburg und Sigmaringen gibt es Tests für alle bisher nur bei DRK und Johannitern.