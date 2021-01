In Vorarlberg wird es ab dem 18. Januar sieben Corona-Teststationen geben, an denen permanent kostenlose Corona-Tests gemacht werden. Das teilte die Landesregierung mit. Entstehen sollen sie in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz sowie im Montafon, im Bregenzerwald und im Kleinwalsertal. Im weiteren Verlauf der Pandemie könnten die Teststationen zu Impfzentren ausgebaut werden, so die Vorarlberger Landesregierung.