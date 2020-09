Am Bodensee halten sich derzeit hunderte Kormorane auf. Rund 800 Tiere seien Mitte August in den Schutzgebieten gezählt worden, so ein Experte des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell (Kreis Konstanz). Die Zahl dürfte bis Mitte September auf bis zu 2.000 steigen. Die Tiere kommen unter anderem aus Finnland. Einige von ihnen bleiben im Winter am Bodensee, andere ziehen weiter in den Süden. Ob und wann sich die Vögel auf den Weg machten, hänge stark vom Wetter und der Nahrungssituation ab, so der Experte. Unter anderem Berufsfischer sehen in den geschützten Tieren eine Bedrohung, weil diese sich fast ausschließlich von Fisch ernähren.