Jugendorchester startet Konzerttour um Bodensee

Die Konzertreihe der Quarta 4 Länder Jugendphilharmonie startet am Mittwoch rund um den Bodensee. Mitglieder des Orchesters sind junge Musikerinnen und Musiker aus der Bodensee-Region.

Die Quarta 4 Länder Jugendphilharmonie mit Musikern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein geht wieder auf Tour. Das Ziel des Projekts: grenzübergreifend junge Talente zu fördern und ihnen zu zeigen, wie eine professionelle Musikkarriere aussehen könnte. Für das Orchester bewerben können sich Musikerinnen und Musiker zwischen zwölf und 26 Jahren, heißt es von den Organisatoren. 70 Teilnehmende sind in diesem Jahr dabei. Sie kommen vor allem aus dem Bodenseeraum, aber auch aus anderen Regionen. Geprobt wurde seit der vergangenen Woche in Hohenems.

Konzerte rund um den See

Nun gibt das Orchester mit Musikern der vier Anrainerstaaten des Bodensees fünf Konzerte - unter anderem in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg), Bregenz und in St. Gallen. Das erste Konzert findet am Mittwochabend in Schwarzenberg in Vorarlberg statt. Gespielt werden das Violinkonzert op. 47 von Sibelius und die Symphonie Nr. 9 von Antonin Dvorak.