Damit Kunstschaffende sich während der Corona-Krise finanziell über Wasser halten können, hat der Landkreis Konstanz einen Kulturfonds eingerichtet. Gefördert werden Projekte unter Corona-Bedingungen, wie zum Beispiel die Seniorenkonzerte der Musiker Engel und Waidele.

Mehr als 30 ältere Menschen lauschten am Mittwoch den Klängen von Benjamin Engel am Saxophon und Jürgen Waidele am E-Piano - der Rasen der Seniorenwohnanlage Chérisy wurde zur Konzertbühne. Hits von Katharina Valente, Paul Kuhn und Hildegard Kneef ließen bei den älteren Mensch Erinnerungen aufleben:

"Die Jugend kam zurück. Katharina Valente habe ich Anfang der 50er-Jahre live in Köln erlebt - unvergessen! Das hat richtig gutgetan."

Seit dem Corona-Lockdown im Frühjahr bieten die beiden Profimusiker Waidele und Engel als Duo besondere Konzerte an. Sie spielen in Gärten von Seniorenwohnanlagen - mit einem ganz speziellen Programm, das sie auf die Einrichtungen zugeschnitten haben.

Förderung für besondere Projekte von Künstlern in Corona-Zeiten

Das Konzert vor dem Konstanzer Chérisy-Seniorenwohnheim konnte stattfinden, weil der Kulturfonds des Landkreises und die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Betreiberin der Seniorenwohnanlage, zusammengelegt haben. Herausgekommen ist eine Win-win-Situation, von der alle Beteiligten profitierten: Für die Senioren war das Konzert eine erfrischende Abwechslung und für die Musiker eine Möglichkeit, wieder einmal aufzutreten vor einem begeisterten Publikum. SWR-Reporterin Marion Kynaß hat sich das Konzert angehört und die Senioren gefragt, wie es ihnen gefallen hat.

Der Kulturfonds des Landkreises Konstanz fördert Projekte aus den Bereichen Bildende und Darstellende Kunst, Musik und Kulturvermittlung. Bewerben können sich freiberufliche und selbständige Kulturschaffende. Förderungen können auch von Seniorenheimen für Kunstprojekte beantragt werden. Eine Jury von Kulturexperten entscheidet über die Anträge.